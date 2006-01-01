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apt.ru

Разместите свой сайт в Timeweb

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!
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Разместите свой сайт в Timeweb

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.
от 196 руб руб. / мес
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Аренда VDS и VPS

Виртуальные серверы с почасовой оплатой. Меняйте конфигурацию сервера в любой момент и в пару кликов.
от 177 руб. / мес
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VDS

Выделенные серверы

Аренда физических серверов любых конфигураций — готовые сборки или под заказ.
от 4 941 руб. / мес
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Выделенные серверы